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Томичей приглашают на спектакль любительского краеведческого театра

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В Томске 7 ноября состоится премьера трагифарса «Антон Чехов и чайки», подготовленного Томским любительским краеведческим культурно-просветительским театром «Путь томича».

Как сообщают организаторы, в основе постановки — пьеса лауреата Всероссийского конкурса Гильдии драматургов, томского краеведа Виктора Нилова и томского экскурсовода Елены Симаковой, которая является и режиссером-постановщиком спектакля. В качестве артистов выступят жители Томска, «безгранично влюбленные в театр и свой город».

Спектакль можно будет увидеть по адресу ул. Тимакова, 4а стр.1. Начало в 15.00.

Количество мест ограничено, необходимо записаться по телефону +7953-914-3917.

Краеведческий театр «Путь томича» создан при туристском информационном центре Томска. Его постановки включают в себя интересные факты из жизни города и страны.

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