Томский политех станет обладателем спецгранта программы «Приоритет 2030»

Томский Обзор / Фото: 5 октября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Национальный исследовательский Томский политехнический университет успешно прошел дополнительный конкурс на распределение специальной части гранта в рамках программы «Приоритет 2030». Итоги отбора сегодня озвучили в Минобрнауки РФ.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, экспертная комиссия отобрала в базовую часть программы 106 университетов, в специальную часть — 46 вузов. В специальной части вузы разделены на три группы. Победители первой группы до конца 2022 года получат 994 млн рублей, второй — 426 млн, третьей — 142 млн.

«Программа, презентованная экспертной комиссии и получившая от нее высокие оценки, — это результат серьезной работы большой команды ТПУ в течение всего последнего года. Она описывает текущее положение дел по всем ключевым направлениям работы университета: от науки и образования до управления нашим кампусом, молодежной политики и финансовой модели, а самое главное — цели и конкретные шаги по развитию этих направлений на ближайшее десятилетие. Она формировалась с учетом наших существующих заделов, лучшего опыта политехников, но обращена она в будущее. Сейчас у нас есть стратегия и четкий план действий. Я признателен каждому политехнику, чья работа позволила создать эту программу и поможет ее реализовать», — говорит и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Получателями специального гранта программы «Приоритет 2030» стали еще три томских вуза. Так, до конца 2022 года НИ ТПУ и НИ ТГУ получат дополнительно к базовой субсидии выплату в размере 994 миллионов рублей. А команды ТУСУРа и СибГМУ стали первыми в треке отраслевого лидерства, победа в котором предполагает субсидию в 426 миллионов рублей (ТУСУРу) и 142 миллиона (СибГМУ).

Как подчеркнул ректор ТПУ, такая оценка доказывает высокий потенциал научно-образовательного комплекса Томской области, а также подтверждает, что объединение усилий в рамках проекта Большой университет Томска дает синергетический эффект для каждого его участника и всего региона.

«Приоритет 2030» — это крупнейшая национальная программа поддержки развития вузов в истории современной России. Она впервые стартовала в 2021 году. Для участия в программе российские вузы должны были представить комплексные программы развития на ближайшие десять лет. Сам отбор проходил в два этапа. Сначала на базовую часть гранта, которая составляет до 100 млн рублей в год, затем на специальные гранты по разным трекам. Размеры специальных грантов устанавливает конкурсная комиссия, максимальная сумма такого гранта — 1 млрд рублей.

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