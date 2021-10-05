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Международную неделю письма в Томске отменят ежедневным спецгашением

Конкурсы и акции, Праздники, Томские новости, спецгашение корреспонденция письма марки филателисты Международную неделю письма в Томске отменят ежедневным спецгашением

Томская область присоединилась к празднованию Международной недели письма. В её рамках каждый день в Томске будет проходить специальное гашение письменной корреспонденции.

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, с 4 по 10 октября любой желающий может поставить на своих конвертах, открытках и почтовых карточках оттиск переводного художественного штемпеля «Международная неделя письма». Гашение будет проходить ежедневно в центральном зале Томского главпочтамта (г. Томск, пр. Ленина, 93 – окно №7) по будням с 8:00 до 22:00, в выходные с 9:00 до 18:00.

На штемпеле, помимо памятной надписи и индекса Главпочтамта, изображен один большой конверт с датой гашения и 5 маленьких конвертов, символизирующих собой бесконечный поток бумажных посланий. Также в центральном почтовом отделении Томска доступен тематический художественный маркированный конверт «Международная неделя письма».

В сообщении отмечают, что Международная неделя письма приурочена к Всемирному дню почты, который ежегодно отмечается 9 октября. В этот день в 1874 году в швейцарском городе Берне был создан Всемирный почтовый союз.

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