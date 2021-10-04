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Регулярные авиарейсы из Томска в Сочи впервые появились в зимнем расписании

Путешествия, Томские новости, Сочи расписание Томск вылет Регулярные авиарейсы из Томска в Сочи впервые появились в зимнем расписании

Авиакомпания Nordwind Airlines запланировала в зимнем расписании рейсы из Томска в Сочи, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Старт полетов запланирован с 22 октября. Рейсы из Сочи в Томск будут выполняться по вторникам и пятницам поздним вечером, в обратном направлении — по средам и субботам в утренние часы.

Полеты продлятся до 25 марта.

Ранее полеты из Томска в Сочи в разные годы выполняли авиакомпании «Россия», «Алроса», «Ямал» и другие. Маршрут был не постоянным и выполнялся исключительно в летний курортный сезон.

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