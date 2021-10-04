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«Томь» в домашнем матче проиграла «Алании»

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Накануне, 3 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 15 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022, в рамках которого томский клуб принимал владикавказскую «Аланию», сообщается на сайте «Томи».

Хозяева открыли счет уже на 11 минуте матча — Никита Кирсанов отправил мяч в ближний угол ворот соперников. Однако гости быстро отыгрались. Уже на 15 минуте Давид Кобесов обыграл двух защитников и забил с близкого расстояния. На 22 минуте Алан Багаев вывел свою команду вперед. Окончательный счет был установлен под занавес первого тайма. На второй добавленной минуте Алан Багаев сделал дубль.

В итоге матч закончился со счетом 1:3. По итогам 15 туров томская команда все так же находится на 12 строчке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 9 октября в Иваново, где встретится с местным «Текстильщиком».

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