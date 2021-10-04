В среду в Томской области зазвучат сирены

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2021 // Фото: freepik.com

В среду, 6 октября, в Томской области в рамках комплексной проверки региональной и муниципальной систем централизованного оповещения населения прозвучат учебные сирены.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, плановое тестирование пройдет в 10.40 и охватит электросирены, громкоговорители, стойки централизованного оповещения и радиоточки. Проверка пройдет во всех муниципалитетах и продлится не более пяти минут.

За этот же период томский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети проведет перехват цифровых ТВ-каналов, трансляцию которых временно заместит текстовое сообщение «Техническая проверка».

В связи с проведением проверки жителей региона просят соблюдать спокойствие. В «боевой» ситуации при получении данного сигнала гражданам необходимо незамедлительно включить телевизор, радио или позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» и прослушать информацию об алгоритме действий при возникшей чрезвычайной ситуации.

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