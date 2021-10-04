Звезда «Левиафана» и «Закрытой школы» снялся в томском сериале

4 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Георгий Москвичев/Предоставлено CAST-production

В Томске прошли съёмки с российским актером Сергеем Походаевым, известным по работам в фильмах «Левиафан», «Мамы», сериалах «Закрытая школа» и «Частица Вселенной».

Фильм, в котором Сергей исполнил главную роль — это одна из серий томского веб-сериала «Соцсети» и посвящена погоне за лайками в цифровом мире, сообщил продюсер проекта Евгений Жуков.

Съёмки прошли в антураже университетов, на томских улицах, общественных пространствах и спальных районах в центре города.

«Это семейная комедия о пропасти непонимания между поколениями, рассказанная в современных реалиях. Действующие роли сыграли томские актеры театров, известные общественные деятели и новые талантливые лица, которые мы нашли с помощью кастинга», — добавил Евгений Жуков.

Как добавил продюсер, роль дедушки миллиардера исполняет известный томский скульптор и актер Леонтий Усов.

По сюжету, студент Томского ВУЗа и по совместительству неудачливый ТикТок блогер неожиданно для себя узнает о существовании богатого дедушки, который оставил в наследство баснословную сумму. Есть нюанс: наследство получит тот член семьи, кто наберет большее количество лайков за 1 месяц.

Напомним, веб-сериал «Соцсети» — проект томского продюсерского объединения CAST production, занимающегося развитием сибирского независимого кининодвижения. Ранее, в Томске завершились съёмки первой серии с участием актрисы Любови Аксёновой (Мажор, Бывшие, Гуляй Вася, Нефутбол) и певца Алексея Гомана. В третьей серии в главной роли снимется актер Кирилл Кяро (Нюхач, Эпидемия, Измены, Пасажиры).

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