В Томске создадут онлайн-платформу на основе ИИ для оценки компетенций сотрудников и студентов

1 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

В Томском государственном университете разрабатывают диагностический онлайн-комплекс адаптивного тестирования (AITST), который поможет оценивать компетенции и способности соискателей. В его создании участвуют специалисты по психодиагностике и психометрии (учебно-исследовательская лаборатория экспериментальной психологии ТГУ), по управлению обучением и технические специалисты, сообщает пресс-служба вуза.

Платформа создается на базе двух защищенных патентами устройств для диагностики и двух зарегистрированных программных комплексов. Предполагается, что система оптимизирует процессы социально-психологического тестирования и опросов, проводит мониторинг траекторий развития сотрудников и обучающихся и способствует их эффективному построению, помогает в отборе управленческих кадров в кадровый резерв и формировании цифровых портфолио. Разрабатываемая платформа решает сразу несколько проблем.

«Во-первых, это взрывной рост диагностических инструментов и платформ, представляющих из себя „лоскутные“ сервисы. Во-вторых, существующие стандартные процедуры тестирования достаточно легко обойти. Прослеживаются также шаблонность описания и интерпретации результатов тестирования; сложность и высокая стоимость принятия решений в отношении отбора высококвалифицированных кадров и сопровождения персонала; отсутствие преемственности между результатами диагностики в различных организациях, на различных платформах, в разное время», — поясняет специалист по Digital Humanities, сотрудник учебно-исследовательской лаборатории экспериментальной психологии ТГУ Иван Куликов.

Поэтому авторы проекта предлагают использовать адаптивное тестирование, которое позволяет модифицировать подбор тестовых заданий с учетом индивидуальных особенностей каждого обследуемого — это повышает достоверность результатов. Для тех, кто проходит тестирование, онлайн-платформа будет полезна в том числе и в диагностике когнитивных способностей, склонностей и предрасположенностей к различным видам деятельности.

Экспертная система на основе искусственного интеллекта, которую предлагают ученые ТГУ, расширяет описание и интерпретацию результатов тестов для участников исследований и различных специалистов: управленцев, кадровиков, психологов-консультантов. Кроме того, использование предлагаемого диагностического комплекса снизит затраты на тестирование и оценку его результатов.

AITST также позволяет встраивать его отдельные модули в другие системы — в зависимости от потребностей пользователя. К примеру, сервисы уже сейчас можно использовать в Moodle, в процессе доработки проекта это станет возможным для 1С и других онлайн-систем.

«Этот диагностический комплекс очень пригодится нам в работе на факультете, чтобы можно было проводить объемные диагностические исследования, связанные с проецированием абитуриентов, студентов, людей, которые приходят на программы дополнительного профессионального образования, — подчеркивает декан факультета психологии, заведующий учебно-исследовательской лабораторией экспериментальной психологии ТГУ Дмитрий Баланёв. — Комплекс очень нужен в тех местах, где необходимо не просто много людей диагностировать, но еще и использовать разные инструменты — а мы их тонко настраиваем для каждой целевой группы и для каждой задачи».

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