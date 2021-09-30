Минобрнауки РФ поручило ТУСУР разработать опытный образец генетического принтера

30 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) выиграл грант Минобрнауки РФ в размере 320 млн рублей. Вуз направит эти средства на создание генетического принтера, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Перед учеными и разработчиками стоит амбициозная задача — разработать технологию субмикролитрового дозирования жидкостей для задач инженерной биологии, создать и апробировать опытный образец системы автоматического синтеза олигонуклеотидов на ее основе», — говорится в сообщении.

Пресс-служба вуза отмечает, что большинство производителей олигонуклеотидов, необходимых для создания генных конструкций, в настоящее время локализовано в США. Местное законодательство не позволяет компаниям свободно поставлять в третьи страны оборудование для биоматериалов.

«Реализация нашего проекта позволит снизить технологическое отставание России в области приборной базы для генетических технологий, а также обеспечит суверенитет в отношении ключевых функциональных узлов и материалов», — цитирует пресс-служба проректора ТУСУРа по научной работе и инновациям Антона Лощилова.

Партнерами ТУСУРа в проекте выступят еще два томских вуза — СибГМУ и ТГУ. Также участие в разработке примут «Курчатовский институт», Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и АО «НПФ «Микран».

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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