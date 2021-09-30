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«Томь» на выезде уступила московском «Спартаку-2»

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Накануне, 29 сентября, в Москве прошел матч 14 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022 в рамках которого местный «Спартак-2» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 73 минуте матча. Через 12 минут они укрепили свое преимущество, когда Владислав Шитов направил мяч в ворота «Томи». В третий раз томичей расстроил Дмитрий Маркитесов, забивший после подачи с углового. Тем не менее гости сумели отправить мяч в ворота хозяев поля. На 4 добавленной минуте Александр Станисавлевич головой забил гол престижа после подачи с правого фланга.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:1. По итогам 14 туров томская команда занимает 12 строчку турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет на домашнем поле 3 октября, где встретится с владикавказской «Аланией».

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