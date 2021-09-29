Бывшего главного судебного пристава Томской области приговорили к 3 годам колонии

29 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Бывший руководитель Управления федеральной службы судебных приставов Томской области признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установлено судом и следствием, с января 2018 по март 2019 года подсудимый давал подчиненным указания о подготовке приказов о премировании сотрудников с последующим получением у них необоснованно начисленных премий, которые в дальнейшем передавались ему. Таким образом чиновник похитил более 1 млн 120 тыс. рублей.

Кроме того, с января 2018 года по март 2019 года подсудимый скрывал факты своего отсутствия на рабочем месте и неисполнение служебных обязанностей. Чтобы не потерять часть зарплаты за дни отсутствия на рабочем месте чиновник давал указание подчиненным о подготовке приказов о его командировании в подразделения УФССП по Томской области. При этом подсудимому выплачивалась и зарплата, и командировочные расходы более 70 тыс. рублей.

На основании материалов УФСБ было возбуждено уголовное дело. В итоге суд признал бывшего главу регионального УФССП виновным и приговорил к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года, с лишением классного чина — «государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса».

Также суд постановил взыскать с него в пользу УФССП России по Томской области 1 миллион 12 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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