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Завтра томский Главпочтамт изменит режим работы

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Завтра, 30 сентября, Главпочтамт Томска на один день изменит режим работы в связи с капремонтом трансформаторной подстанции. Главное почтовое отделение Томская будет работать по сокращенному графику, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так в четверг Главпочтамт будет работать по следующему графику: с 8:00 до 9:00 и с 16:30 до 22:00. В сообщении отмечается, что отключение электроэнергии на работе почтальонов не скажется.

«Все почтовые отправления, поступившие в отделение накануне, т.е. 29 сентября, будут доставлены адресатам, как и полагается, на следующий день — 30 сентября», — говорится в сообщении.

С 9:00 до 16:30 клиенты Главпочтамта могут обратиться в ближайшие к нему почтовые отделения — это отделение связи 634009 (ул. Войкова, д. 57), почтовое отделение 634029 (пр. Фрунзе, 20) и отделение 634028 (ул. Учебная, 3). Все отделения работают без перерыва на обед.

Найти на карте другие ближайшее к Главпочтамту почтовые отделения можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

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