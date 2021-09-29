Сегодня в Томске на 85-м году жизни скончался Заслуженный энергетик РФ Михаил Яворский

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2021 // Фото: Владимир Дударев

По данным пресс-службы Томского политеха, прощание с Михаилом Иосифовичем состоится пятницу, 1 октября, в 12:00 в ритуальном зале на ул. Алексея Беленца, 14.

Михаил (Моисей) Яворский в Омске в 1937 году. В 1959 году закончил Томский политехнический институт по специальности «Электрические станции, сети и системы». В том же году начала работать в Томской электросети «Томскэнерго». С 1961 по 1964 годы работал на заводе математических машин в должности заместителя главного механика. Затем вернулся в «Томскэнерго» на должность старшего мастера службы подстанций Центральных электросетей, участвовал в строительстве первой в регионе подстанции на 220 киловольт.

До 1991 года в «Томскэнерго» Михаил Яворский прошел путь от мастера до главного инженера.

В 1998 году в Томском политехе по инициативе Михаила Иосифовича создана специализация «Энергосбережение», где он читал лекции в должности профессора (1998–2016 гг.).

За время работы Михаил Яворский получил множество наград разного уровня, среди которых медаль «За доблестный труд», знак «Отличник энергетики и электрификации СССР». В 1998 году ему присвоили звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». В 2003 году Михаил Яворский стал академиком Международной Академии Реальной Экономики.

Кроме того, Михаил Яворский был заядлым футбольным фанатом и болельщиком томской команды с более чем 65-летним стажем.

Коллектив Томского Обзора выражает соболезнование семье, близким и коллегам Михаила Яворского.

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