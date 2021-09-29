На одной из томских птицефабрик произошел пожар

29 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 28 сентября, в селе Малиновка Томского района загорелось здание птицефабрики «Томская», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в металлическом ангаре поступило в 16.29. Птиц внутри помещения не было.

Пожар удалось ликвидировать к 17.06. В результате внутри ангара на полу сгорели опилки на площади 60 кв. метров.

Причина возгорания устанавливается.

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