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На одной из томских птицефабрик произошел пожар

Происшествия, Томские новости, пожар птицефабрика горит огонь сводка загорелись жесть Томска На одной из томских птицефабрик произошел пожар

Накануне, 28 сентября, в селе Малиновка Томского района загорелось здание птицефабрики «Томская», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в металлическом ангаре поступило в 16.29. Птиц внутри помещения не было.

Пожар удалось ликвидировать к 17.06. В результате внутри ангара на полу сгорели опилки на площади 60 кв. метров.

Причина возгорания устанавливается.

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