На одной из томских птицефабрик произошел пожар
29 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне, 28 сентября, в селе Малиновка Томского района загорелось здание птицефабрики «Томская», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в металлическом ангаре поступило в 16.29. Птиц внутри помещения не было.
Пожар удалось ликвидировать к 17.06. В результате внутри ангара на полу сгорели опилки на площади 60 кв. метров.
Причина возгорания устанавливается.
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