Томичи, поставившие прививку от COVID-19, получат скидки в магазинах, театрах и музеях

28 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Жители Томской области, привитые от COVID-19, могут получить скидку в ряде магазинов, в театрах и аптеках. Чтобы воспользоваться ею необходимо предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В частности, томичи могут рассчитывать на скидку в 10% при покупке билетов на спектакли в Томский Театр юного зрителя и Томский театр драмы. Аналогичной скидкой могут воспользоваться посетители Томского областного художественного музея при посещении постоянной экспозиции.

Также вакцинированным полагается скидка в 5% в магазинах сетей «Ронокс», «Милослава» и сети аптек «Сибирская аптека», а также в «Губернской аптеке».

«Томские предприниматели поддержали томичей, которые позаботились о своем здоровье и поставили прививки от коронавирусной инфекции. Уверена, что это только начало, и в ближайшее время бизнес активней начнет подключаться к социальной акции, предлагая скидки и льготы на свои услуги и товары», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

По данным пресс-службы обладминистрации, на сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привился 300 501 житель региона, завершили иммунизацию — 281 152 человека.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: