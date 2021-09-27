В Томске проверяют сообщение о планируемом нападении на колледж

27 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Оперативные службы Томска проверяют сообщения о предполагаемом нападении на один из томских колледжей, распространяемые в Telegram.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации со ссылкой на вице-губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, аналогичные сообщения в идентичных по названию Телеграм-каналах ранее зафиксированы в нескольких российских регионах.

«По всем признакам мы имеем дело с очередной волной ложных сообщений, подобных «лжеминированию». Тем не менее, органы правопорядка проводят весь комплекс необходимых мероприятий, включая поиск причастных к созданию Телеграм-канала и внеочередную проверку систем безопасности в образовательных учреждениях региона», – подчеркнул Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор также отметил, что ситуация взята на контроль антитеррористической комиссией Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: