Писательница и поэтесса Вера Полозкова представит свою новую книгу в Томске

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2021 // Фото: kassy.ru

В воскресенье, 3 октября, на сцене Томского областного театра драмы пройдет концерт-презентация новой книги современной писательницы и поэтессы Веры Полозковой.

Как уточняют организаторы, в мероприятии примет участие композитор Александр Маноцкова. Концерт приурочен к юбилею Веры. Писательница поделится со зрителями духовным опытом, размышлениями о главном и расскажет жизненные истории, где каждый сможет увидеть себя.

«Эта книга, которая собиралась, копилась, нарастала семь лет подряд: тяжелых лет, прекрасных лет, в течение которых родилось трое моих детей, был заключен и рассыпался мой брак, скрежетала и лопалась по шву привычная картина мира…когда все, что я знала о себе, все, каким я видела свое будущее, время несколько раз опрокинуло и вывернуло наизнанку. Это книга о том, как тесно переплетены в нас все эти состояния: бессилия, горечи, любви, ярости, смирения, отчаяния, упоения настоящим», — отмечает Вера Полозкова.

Поэтесса пишет стихи с раннего детства, первую книгу опубликовала в 15 лет. Вера известна по всей стране и за рубежом. Она стала финалисткой поэтического СЛЭМа, является лауреатом премии «Поэт года ЖЖ», писала для газеты «Книжное обозрение», журналов Cosmopolitan и «Афиша».

Концерт пройдет в Театре драмы по адресу пл. Ленина, 4. Начало в 19.00. Купить билеты можно здесь.

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