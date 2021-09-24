Томичи смогут принять участие в Лаборатории новых медиа

24 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 24 сентября, последний день приема заявок на участие в Лаборатории новых медиа. Задача проекта — поддержать пишущих о культуре авторов и региональную культуру в целом.

Как сообщают организаторы, участников ждет двухмесячный онлайн-курс с ведущими представителями новых медиа. В команду экспертов вошли главные редакторы СМИ, кураторы, продюсеры и блогеры. Среди них искусствовед Анна Бралкова, генеральный продюсер digital-агентства Divico Евгений Гуцал, главный редактор «Первой парковой» Юлия Захарова, директор издательства «Ад Маргинем Пресс» Михаил Котомин и другие.

«Первый сезон Лаборатории новых медиа открыл культурную карту России в новом формате. Это успешное соединение задач направления „Винзавод.Образование“ и талантливых авторов, увлеченных современной культурой. Онлайн формат Лаборатории позволяет заглянуть в самые отдаленные части России и увидеть, благодаря участникам, что действительно происходит с современной культурой», — рассказала Софья Троценко, президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод».

Для того, чтобы принять участие в лаборатории, необходимо записать видео продолжительностью не более одной минуты с коротким рассказом о себе и идее своего будущего проекта. Кроме того, написать мотивационное письмо общим объемом не более 1800 знаков и отправить заявку по ссылке.

Список участников проекта будет объявлен 6 октября, а уже в ноябре начнется дистанционная часть. Студенты пройдут онлайн-курс, специально разработанный для Лаборатории новых медиа. Он состоит из 16 лекций и включает в себя практические задания и дополнительные материалы от экспертов. В конце будет выбрано 15 лучших проектов. Их авторы будут приглашены на очную сессию-интенсив в Москве. Отдельно отмечается, что организаторы оплатят все расходы — от перелетов до проживания. Авторы вместе с экспертами доработают свои проекты, которые будут опубликованы на ресурсах Винзавода и партнеров Лаборатории.

Обучение в лаборатории бесплатное. К участию приглашаются начинающие авторы и студенты гуманитарных институтов в возрасте от 18 до 35 лет. Всего обучений пройдут 150 человек.

Лаборатория новых медиа — спецпроект Лаборатории журналистики в рамках направления Винзавод.Образование.

Среди финалистов 2020 года: проект студенческого онлайн-журнала из Воронежа, зин про уличную культуру из Омска, антропологическая конференция из Санкт-Петербурга, Instagram-страница Your Yool и фильм о традиционной моде из Казани, youtube «Злой искусствовед» из Томска и многие другие проекты.

Лаборатория новых медиа дает возможность пишущим авторам рассказать о культурном событии и явлении в своем регионе с профессиональной поддержкой экспертов. Итогом сезона 2021/2020 станет серия авторских материалов о культурных событиях и явлениях по всей России, созданных участниками Лаборатории.

Центр современного искусства Винзавод открылся в 2007 году и стал одним из первых частных центров современного искусства в России. На своей территории он объединил галерею, образовательные программы, студии и мастерские. Здесь представлены все направления современной культуры. На базе Винзавода также создан фонд поддержки современного искусства.

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