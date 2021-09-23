Как выглядит обновленный Сквер памяти жертв политических репрессий

23 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершилось благоустройство Сквера памяти жертв политических репрессий.

Здесь заменили старую тротуарную плитку новым покрытием, стилизованным под естественный камень — базальт, шунгит и степняк.

Кроме того, в сквере модернизировали освещение и поменяли лавочки. Также на территории сквера уложили рулонный газон.

Сквер памяти ранее являлся внутренним тюремным двором, разделяющим следственную тюрьму НКВД (сейчас Ленина 44) и Управление НКВД по г. Томску (Ленина 42), где предположительно хоронили заключенных, расстрелянных и умерших в самой тюрьме, что подтверждается воспоминаниями очевидцев, жителей этого здания в 1950–1970 годах и материалами Музея «Следственная тюрьма НКВД».



В настоящий момент в сквере располагается памятник — Мемориал жертв большевитского террора «Камень скорби», а также памятные знаки репрессированным народам: калмыкам, полякам, эстонцам, латышам, литовцам.

Фото: Серафима Кузина

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