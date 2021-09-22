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Томич взял «бронзу» на чемпионате России по всестилевому каратэ

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Томский спортсмен Руслан Ким стал третьим на прошедшем в Анапе чемпионате России по всестилевому каратэ, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие 326 спортсменов из 51 региона страны. Томскую область представили спортсмены клуба «Арсенал» под руководством Вячеслава Рогозина.

Руслан Ким стал обладателем бронзовой медали в соревнованиях по ката в стиле годзю-рю, выполнив при этом норматив мастера спорта России по всестилевому каратэ. Обойти Руслана смогли лишь серебряный призер, мастер спорта международного класса из Москвы Георгий Качесов и ставший победителем неоднократный чемпион России Игорь Попов из Великого Новгорода.

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