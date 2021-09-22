В ТГУ намерены развивать и изучать киберспорт вместе с промпартнерами

22 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томский государственный университет намерен собрать консорциум университетов и промышленных партнеров, заинтересованных в развитии киберспорта и изучении его влияния на человека. Об этом на прошедшей на минувшей неделе пресс-конференции сообщил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В частности, в вузе намерены исследовать влияние компьютерных игр и киберспорта на когнитивные способности человека и его психоэмоциональное состояние.

«Тут есть крайности, то была куча публикаций, что это ведет к аддикции, уходу от реальности. Теперь появилось много восторженных данных, что это развивает внимание, мышление, скорость реакции, распределение внимания — явно идет развитие когнитивных способностей. Но данные сегодня очень разрозненные, — отметил Эдуард Галажинский. — Мы хотим иметь свою позицию, поэтому предполагаем, что это будет сопровождаться большой исследовательской программой, о чем мы с вузами договариваемся».

Еще одна задача, которую ставит перед будущим консорциумом ТГУ — создание игр, которые будут положительно влиять на развитие когнитивных и личностных «потенциалов человека».

«Как эти традиционные геймифицирующие факторы использовать, чтобы развить потенциал человека — это большой вопрос. Мы провели круглый стол, собрали заинтересованные в теме университеты (Архангельский, САФу) и договорились, что мы будем создавать совместную инфраструктуру, — отметил Эдуард Галажинский. Мы ставим задачу создать игру на основе существующих киберспортивных дисциплин, но с обучающим моментом. Это пока на уровне обсуждения идеи тех интересов, которые мы для себя формулируем, потому что ясно, что раз студенты и молодежь сегодня играют, наша задача, как университета, с одной стороны, исследовать, что происходит с природой человека, когда он входит в эту реальность. С другой — научиться эту реальность форматировать под развитие человека».

Ректор также добавил, что у будущего консорциума уже есть индустриальный партнер — владелец сети крупных киберарен COLIZEUM.

«Мы еще только в процессе, переговоры идут. Вроде бы сошлись (заинтересованные университеты и промпартнеры — прим.ред.) на том, что интересно, — уточнил Эдуард Галажинский. — Но тут все равно сообща надо ресурсами складываться, исследовательские группы определять. Возникает много вопросов — федерация, не федерация. Нужно учесть политические контексты, следующим шагом — производители. Думаю, в ближайшие пару месяцев мы сложим какое-то представление».

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