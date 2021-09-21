Умер известный томский художник Николай Коробейников

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2021 // Фото: depkult.tomsk.gov.ru

Накануне, 20 сентября, скончался заслуженный художник Российской Федерации Николай Николаевич Коробейников — выдающийся график, живописец, дизайнер и скульптор, сообщает пресс-служба департамента по культуре и туризму Томской области.

Прощание с художником пройдёт 22 сентября в 10:00 по адресу Беленца, 14.

Николай Коробеников родился 7 ноября 1960 года в городе Тайга. В 18 лет впервые самостоятельно оформил молодёжную дискотеку. Учился в Томском инженерно-строительном институте (архитектурный факультет). Первая персональная выставка Николая Коробейникова состоялась в 1981 году в городе Тайга.

В 1988 году окончил Кемеровское художественное училище - защитил диплом по книжной графике в технике офорт. В 1993 году переезжает в Томск, где у него проходит персональная выставка в Доме ученых.

Николай Коробейников также занимался дизайном и росписью интерьеров. Особенно отмечается его работа по росписи железнодорожного томского вокзала. В 2000 году принят в Союз художников России и Международную организацию художников при ЮНЕСКО. Тогда же Николай Коробейников занимается оформлением офиса для Университета Сорбонна. В 2010 году в Нью-Йорке проходит выставка его работ.

Жил в Томске. Был заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников России, членом Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, членом ассоциации художников «New York Realism», а также лауреатом международных и всероссийских выставок и арт-проектов.

Работы Николая Коробейникова хранятся в коллекциях, галереях, собраниях музеев по всему миру, в том числе во Франции и Австралии.

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