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Умер известный томский художник Николай Коробейников

Некрологи, Томские новости, Коробейников художник умер скончался некролог Умер известный томский художник Николай Коробейников

Накануне, 20 сентября, скончался заслуженный художник Российской Федерации Николай Николаевич Коробейников — выдающийся график, живописец, дизайнер и скульптор, сообщает пресс-служба департамента по культуре и туризму Томской области.

Прощание с художником пройдёт 22 сентября в 10:00 по адресу Беленца, 14.

Николай Коробеников родился 7 ноября 1960 года в городе Тайга. В 18 лет впервые самостоятельно оформил молодёжную дискотеку. Учился в Томском инженерно-строительном институте (архитектурный факультет). Первая персональная выставка Николая Коробейникова состоялась в 1981 году в городе Тайга.

В 1988 году окончил Кемеровское художественное училище - защитил диплом по книжной графике в технике офорт. В 1993 году переезжает в Томск, где у него проходит персональная выставка в Доме ученых.

Николай Коробейников также занимался дизайном и росписью интерьеров. Особенно отмечается его работа по росписи железнодорожного томского вокзала. В 2000 году принят в Союз художников России и Международную организацию художников при ЮНЕСКО. Тогда же Николай Коробейников занимается оформлением офиса для Университета Сорбонна. В 2010 году в Нью-Йорке проходит выставка его работ.

Жил в Томске. Был заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников России, членом Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, членом ассоциации художников «New York Realism», а также лауреатом международных и всероссийских выставок и арт-проектов.

Работы Николая Коробейникова хранятся в коллекциях, галереях, собраниях музеев по всему миру, в том числе во Франции и Австралии.

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