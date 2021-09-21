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Томич стал первым на Кубке России по гиревому спорту

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Томский спортсмен Дмитрий Черкашин выиграл Кубок России по гиревому спорту, который проходил в крымской Алуште, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В состязаниях принимали участие более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Томскую область представили семь спортсменов из Томска, Северска и Каргаска.

По результатам турнира томичи заняли шестое общекомандное место. Мастер спорта России международного класса Дмитрий Черкашин стал победителем в личном первенстве. Он выступал в дисциплине «Классическое двоеборье» и с результатом 231,5 очков («толчок» - 140, «рывок» - 183) занял первое место.

Кроме медали, спортсмен получил право в составе сборной России выступить на чемпионате мира, который состоится 21-25 октября в Будапеште (Венгрия).

Дмитрий тренируется у Николая Тимофеева в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва.

Об истории развития гиревого спорта в Томской области можно узнать в нашем материале.

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