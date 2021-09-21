В Томске выпустили небольшой видеогид по Таловским чашам

«Облкомприрода» выпустила видеогид, посвященный памятнику природы Таловским чашам, которые располагаются под Томском. Ролик опубликован Instagram-аккаунте учреждения.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Таловские чаши расположены в 40 километрах от Томска, недалеко от исчезнувшей деревни Таловка, и знамениты крупными известковыми образованиями с травертином, доверху наполненными водой. В состав отложений входит редкий минерал бернессит, встречающийся всего в двух регионах России. Вода в чашах в народе считается целебной и пригодна для питья, а сами чаши нередко называют «Сибирский грааль».

В видеогиде экологи подробно засняли маршрут до туристической стоянки у памятника природы и пояснили особенности режима его охраны.

Ролик «Таловские чаши» — четвертый по счету, который выходит по информационно-просветительскому проекту «Облкомприроды». Проект посвящен развитию внутрирегионального туризма и популяризации особо охраняемых природных территорий Томской области.

Ранее в соцсетях «Облкомприроды» были опубликованы видеогиды «Аникин камень», «Звездный ключ» и «Кисловский бор». Проект будет продолжен.

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