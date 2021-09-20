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Либерал-демократ Диденко обошел «единоросса» на выборах в Госдуму РФ в Томской области

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Кандидат от ЛДПР Алексей Диденко победил на выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу №181 (Томская область), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЦИК.

Он набрал 23,47% (35 тыс. 75 голосов), опередив ближайшего соперника — кандидата от «Единой России» Илью Леонтьева на 600 голосов.

По округу №182 в Томской области победу одержала Татьяна Соломатина («Единая Россия»), которая набрала 47 тыс. 377 голосов.

Диденко и Соломатина входили и в предыдущий созыв Госдумы РФ.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на выборах по томскому одномандатному округу №181 Леонтьев и Диденко шли очень близко. По словам председателя областной избирательной комиссии Ростислава Радзивила, к сегодняшнему утру у «единороса» было 22,22% голосов, у представителя ЛДПР — 21,89%.

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