Либерал-демократ Диденко обошел «единоросса» на выборах в Госдуму РФ в Томской области
Кандидат от ЛДПР Алексей Диденко победил на выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу №181 (Томская область), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ЦИК.
Он набрал 23,47% (35 тыс. 75 голосов), опередив ближайшего соперника — кандидата от «Единой России» Илью Леонтьева на 600 голосов.
По округу №182 в Томской области победу одержала Татьяна Соломатина («Единая Россия»), которая набрала 47 тыс. 377 голосов.
Диденко и Соломатина входили и в предыдущий созыв Госдумы РФ.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на выборах по томскому одномандатному округу №181 Леонтьев и Диденко шли очень близко. По словам председателя областной избирательной комиссии Ростислава Радзивила, к сегодняшнему утру у «единороса» было 22,22% голосов, у представителя ЛДПР — 21,89%.
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