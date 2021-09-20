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S7 с ноября свяжет Томск со Средней Азией регулярными рейсами

Путешествия, Томские новости, Таджикистан Киргизия авиарейсы полеты путешествия S7 с ноября свяжет Томск со Средней Азией регулярными рейсами

S7 Airlines запланировала в зимнем расписании регулярные рейсы из аэропорта «Богашево» (Томск) в города Таджикистана и Киргизии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, авиакомпания начнет полеты в четыре города Таджикистана: Душанбе, Ходжент, Бохтар (прежнее название — Курган-Тюбе) и Куляб. Рейсы по каждому из направлений будут выполняться один раз в неделю до конца марта 2022 года.

С той же регулярностью авиакомпания будет выполнять рейс Томск-Ош (Киргизия).

Начало полетов предполагается 6 ноября.

Регулярные рейсы из Томска в Среднюю Азию не выполняются с 1990-х годов. Исключением является единственный полет «Уральских авиалиний» в феврале 2015 года в Ош: данный рейс был заявлен как регулярный, но после единственного полета его отменили из-за низкого спроса.

Аэропорт «Богашево» открыт в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 11 российскими авиакомпаниями, которые выполняют рейсы по 19 направлениям внутри страны. Пассажиропоток «Богашево» в 2020 году снизился в 2,2 раза, до 348,4 тыс. человек.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Авиакомпания базируется в московском «Домодедово» и новосибирском «Толмачево».

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