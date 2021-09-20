Власти Томска подготовят смету для обследования потенциально аварийного дома по ул.Дальне-Ключевской, 5

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Департамент капитального строительства администрации Томска до 1 октября подготовит сметный расчет на выполнение детального инструментального обследования строительных конструкций жилого дома на ул. Дальне-Ключевской, 5, конструкции которого начали разрушаться. К такому выводу пришла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, несколько лет назад у жилого дома по ул.Дальне-Ключевская, 5 начал обрушаться облицовочных слой каменной кладки двух наружных стен. В 2019 году ситуация была квалифицирована как угроза возникновения ЧС. В этом же году по заказу ЖСК «Д.Ключевская, 5» ООО «Сибирская проектная компания» разработала проект на капитальный ремонт наружных торцевых стен с западной и южной стороны здания.

В 2020 году ремонт начался, но подрядчик, выполнявший его, обнаружил ряд обстоятельств, мешающих проведению ремонта. Рабочие выяснили, что парапет на южной стене здания неустойчив, качество его кирпичной кладки и всего здания вызывает серьезные опасения.

Также оказалось, что несущая часть наружной стены выполнена из пустотелого кирпича, а состав, состояние и прочностные характеристики несущей части наружных стен не рассматривались при обследовании и разработке существующей проектной документации.

Кроме того, заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус уточнил, что за прошедшие два года ЖСК ни разу не предоставил в администрацию документы об инструментальном обследовании конструкций дома. В департаменте же есть только заключение визуального осмотра, которое не может лечь в основу для определения дальнейших шагов в отношении здания.

В связи с этим комиссия поручила профильному департаменту составить смету. После этого вопрос с домом вновь рассмотрит комиссия по ЧС, она же определит подрядчика, который проведет обследование и составит проектно-сметную документацию на проведение аварийно-восстановительных работ.

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