18+
18+

Жители домов на 54 улицах Томска останутся без воды из-за аварии

ЖКХ, Томские новости, авария аварийные работы ЖКХ без воды отключение воды когда дадут воду Жители домов на 54 улицах Томска останутся без воды из-за аварии

Сегодня, 20 сентября, в Томске жители части домов Кировского и Советского районов останутся без воды в связи с аварийными работами, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 14.00 до 20.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская область стала первой в Сибири по обрабатывающим производствам

1 сентября 2021
Томские новости

Томичи могут прогуляться по дну Томи

6 сентября 2021
Томские новости

Томская больница скорой медпомощи вернулась к работе по профилю

6 сентября 2021
Томские новости

Джаз-кафе Underground отметит свое 17-летие фестивалем блюза

24 августа 2021
Томские новости

В Томской области остаются востребованными медработники и IT-специалисты

27 августа 2021
Томские новости

Аквалангисты трех томских вузов очистили дно Университетского озера и Политехнического пруда

15 сентября 2021
Томские новости

В Томске на ул. Яковлева установили новый светофор

31 августа 2021
Томские новости

Рисунок копытного, пронзенного стрелой, обнаружили томские археологи на дне таштыкской могилы в Хакасии

23 августа 2021
Томские новости

Томский проект «Главное — сохранить!» ищет бывших жителей здания Солдатской синагоги

25 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle