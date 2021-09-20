Жители домов на 54 улицах Томска останутся без воды из-за аварии

20 сентября 2021 / Томский Обзор

Сегодня, 20 сентября, в Томске жители части домов Кировского и Советского районов останутся без воды в связи с аварийными работами, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 14.00 до 20.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

пер. Александровский, 4, 16, 18, 18/1, 20;

ул. Алтайская, 80, 90, 108, 112, 112а, 114, 118, 120, 120/1, 120/2, 122, 124, 135, 137, 137/1, 139, 141, 143, 149, 151, 151б, 153, 153а, 157, 159, 159а, 161/2, 161а, 161б, 163а, 163б, 163в, 163д, 169, 171;

пер. Ангарский, 3, 4, 6, 8;

ул. Артема, 3, 5, 5а;

ул. Балтийская, 9, 9а, 11, 13, 18, 19/1, 22, 23, 23/1, 24;

пер. Богашевский, 3, 4, 5, 6, 8;

ул. Вершинина, 17/2, 17г, 37, 46;

пер. Восточный, 12, 13, 14, 15/7, 26, 28а;

пос. Восточный, 12, 13, 14, 15/7, 26, 28а;

ул. Герцена, 43б, 45, 47, 49, 52, 52а, 53, 54а, 55, 59, 59а, 61/1, 61а, 63, 65/1, 65/1 стр.1, 65/2, 65/3, 66, 67, 68, 68 стр.6, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 72, 72/1, 72/2, 72/4, 72/6, 74, 74/1, 74а, 76, 76 стр.1, 78;

ул. Дзержинского, 20/1, 57, 59, 60, 62;

ул. Елизаровых, 58, 59, 59/1, 62, 62/5, 65, 65/1, 65а, 68, 70, 70а, 72, 72/3, 73/1, 73а, 74, 76, 76/1, 79/1, 79/2, 79/4, 79/4 стр.3, 79/6, 82, 82а, 85, 85/1, 85/1 стр.3, 86, 93, 97/8, 97/17, 97/14;

ул. Енисейская, 15, 17, 19, 19/2, 2, 21, 23, 23/1, 25, 26, 27, 3, 32, 33, 34, 36, 37, 37 стр.4, 37 стр.6, 37 стр.4, 37 стр.7, 37 стр.8;

ул. Жуковского, 50;

ул.1-я Заречная;

ул. 2-я Заречная;

ул. 3-я Заречная;

ул. 4-я Заречная;

ул. 5-я Заречная;

ул. Каспийская;

пер. Ишимский, 5;

ул. Карташова, 25, 31в, 33, 35, 35а, 37, 39, 42, 42а, 42б, 42в, 45, 45 стр.2, 45а, 47, 52, 54, 58, 60, 60/1, 68, 68/1, 70, 76, 45 стр.1;

ул. Киевская, 93, 93а, 101, 103, 105а, 105в, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 30, 32, 57, 58, 59, 60, 60а, 60б, 61, 62, 62а, 64, 66, 68, 70/1, 70/3, 71, 72, 74, 75, 76, 76б, 77, 78/1, 78/2, 79, 86б, 86в, 86г, 89,89/1;

пр. Кирова, 41, 41/1, 49/1, 51а, 51а стр.14, 5а стр.15, 54, 54/1, 56, 56/4, 56/5, 56а, 56б, 56в, 56г, 58, 58 стр.55, 58/22, 58/24, 58/26;

ул. Колхозная, 11, 11/1, 11/2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 6, 9, 9/1, 9/2;

пр. Комсомольский, 43/2, 43/3, 48, 50, 52, 53, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56а, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 64а, 64/1, 65, 66, 67, 67а, 68, 68/2, 68/3, 68/5, 69, 70/1, 71, 73, 75, 77, 79;

ул. Космическая, 4/4;

ул. Красноармейская, 101а, 101б, 118, 118/1, 120;

ул. Кулагина, 1, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 37, 45, 5, 6, 6а, 45, 5, 6, 6а, 6а стр.5, 6а/42, 6в, 6б, 7, 8, 9;

пер. Курский, 32, 32/1, 32а, 22, 35, 4, 6, 6а;

ул. Лебедева, 39, 41, 64, 65, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 87/1, 92, 94, 96, 97, 100, 102, 102а, 104, 105, 105/2, 111, 113, 115, 135, 137, 139;

ул. Льва Толстого, 38/2, 38/4, 38б, 38в, 38г, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 51, 56, 56а, 57, 60, 62, 65, 67, 77, 79, 81, 83;

проезд Малиновый;

пер. Моряковский;

ул. Некрасова, 45, 59, 61;

пер. Нижний;

ул. Никитина, 76, 89а, 97, 99;

ул. Новоселов;

ул. Олега Кошевого, 55, 66, 68, 68/1, 72, 73, 75, 79;

ул. Осенняя, 1, 4, 8;

ул. Писемского, 1, 4, 6, 8;

ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Сибирская, 101, 101а, 102в, 105, 105а, 107, 109, 111, 111б, 84, 91, 92, 93, 95/1, 96, 97, 98, 99, 99а;

пер. Смоленский;

ул. Совхозная, 2а, 4, 9;

ул. Степана Разина, 33, 35;

ул. Тальниковая, 1а, 1б;

ул. Трамвайная, 1, 1а, 3, 5;

пер. Фруктовый;

пр. Фрунзе, 103с стр.5, 100, 101, 102, 103 стр.1, 103, 103д, 103/1, 103/2, 103а, 103а стр.1, 105, 105/1, 105а, 107, 107/1, 109, 109а, 111, 111а, 112, 115, 115б, 115/1, 116, 117а, 117б, 118, 119, 119/12, 119/13, 119/15, 119/23, 119/5, 119г, 119д, 119е, 119к, 120, 121, 121б, 122, 123, 123/1, 124, 124/1, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130а, 131, 131/1, 132, 133, 133/1, 135, 137, 137/1, 137/3, 137б, 152, 152б, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 170а, 172, 172/1, 174, 174а, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 236, 236/1, 236б, 238, 240, 240а;

ул. Шевченко;

пер. Цветочный;

ул. Чкалова;

пер. Энергетический.

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