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В 2022 году томичей ждет одна трехдневная рабочая неделя и длинные майские выходные

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В следующем 2022 году томичей ждут 9 выходных дней в январе и 6 — в начале мая, следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Так, нерабочие дни с 1 и 2 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, переносятся на 3 и 10 мая. Таким образом в неделе с 2 по 8 мая будет всего три рабочих дня.

Также трехдневные выходные попадают на 8 марта, однако, перед этим томичей ждет шестидневная рабочая неделя, так как суббота 5 марта переносится на понедельник, 7 марта.

Полный список выходных дней 2022 года:

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