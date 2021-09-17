В 2022 году томичей ждет одна трехдневная рабочая неделя и длинные майские выходные

17 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В следующем 2022 году томичей ждут 9 выходных дней в январе и 6 — в начале мая, следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Так, нерабочие дни с 1 и 2 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, переносятся на 3 и 10 мая. Таким образом в неделе с 2 по 8 мая будет всего три рабочих дня.

Также трехдневные выходные попадают на 8 марта, однако, перед этим томичей ждет шестидневная рабочая неделя, так как суббота 5 марта переносится на понедельник, 7 марта.

Полный список выходных дней 2022 года:

31 декабря 2021 года — 9 января 2022 года;

23 февраля;

6-8 марта

30 апреля — 3 мая;

7-10 мая;

11-13 июня;

4-6 ноября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: