Издательство Макушин Медиа стало членом Томской торгово-промышленной палаты

17 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

«Группа Вестсиб», учредитель издательства Макушин Медиа и интернет-издания «Томский Обзор», стала членом Томской торгово-промышленной палаты. Избрание новых участников крупнейшего бизнес-сообщества региона прошло вчера, 17 сентября.

На встрече представители компаний презентовали направления своей деятельности, а также поделились видением перспектив сотрудничества с Томской ТПП. Помимо «Группы Вестсиб», в состав членов организации вошли еще девять компаний из различных сфер экономики.

«Мы рады присоединиться к старейшему предпринимательскому сообществу нашего региона. Надеемся, что это существенно посодействует развитию межрегиональных связей нашего издательства. Мы также планируем активно включиться в работу палаты в части продвижения интересов томского бизнеса и формирования его позитивного имиджа», — отметила руководитель издательства, главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина.

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