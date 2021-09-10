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Женщина-пассажир скончалась в тройном ДТП под Томском

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Накануне вечером, 16 сентября, на трассе Новомихайловка — Итатка произошло ДТП с участие Toyota Avensis и двумя Mazda Demio, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 17.09 на 12 км трассы. По предварительным данным, водитель Toyota не выдержал безопасную дистанцию до двигающейся впереди иномарки, которая остановилась перед поворотом налево. В результате Avensis по касательной столкнулся с Mazda, после чего продолжил движение и врезался во встречный автомобиль.

В результате ДТП 28-летняя женщина-пассажир встречного Demio скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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