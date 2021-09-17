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Микран проведет испытания станций 5G в 2022г, выйдет на серийное производство в 2023г

Предприятия Томска и области, Томские новости, Микран испытания вышки Микран проведет испытания станций 5G в 2022г, выйдет на серийное производство в 2023г

АО «НПФ «Микран» в следующем году планирует начать испытания модулей 5G собственной разработки, спустя год — приступить к их серийному производству, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на коммерческого директора компании Егора Ильина.

«Испытания планируются в нескольких регионах. Это Томск и, скорее всего, Москва. Мы надеемся, что это произойдет в первой половине года, но сейчас идет ажиотаж на рынке микроэлектронных компонентов, с которым мы именно по 5G начали сталкиваться», — уточнил Ильин.

Он отметил, что часть компонентов в текущих прототипах являются зарубежными, однако в перспективе они будут заменены на аналогичные отечественные.

Ильин добавил, что стоимость российских модулей 5G не будет сильно отличаться от зарубежных аналогов.

В свою очередь, гендиректор «Микрана» Вера Парамонова уточнила «Интерфаксу», что разработка ведется на средства федерального гранта в 230 млн рублей.

НПФ «Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования — от радиорелейных станций до СВЧ-электроники и монолитных интегральных схем. Предприятие поставляет продукцию как на российский, так и на зарубежные рынки, включая европейский, посредством купленной в 2014 году итальянской Youncta.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами «Микрана» являются физлица, а также финансово-промышленная группа «Промышленные инвесторы», которой принадлежит 25% акций предприятия.

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