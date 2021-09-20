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В Томской области могут увеличить сумму компенсации за подключение к газу жилых домов

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В Законодательную Думу Томской области внесен законопроект об увеличении денежных компенсаций за подключение к газу жилых домов, разработанный по инициативе фракции «Единая Россия». Авторы поправок — областные депутаты Оксана Козловская, Александр Куприянец, Сергей Автомонов и Владимир Резников.

Как уточняют в пресс-службе регионального парламента, в Томской области с 2014 года действует закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений». Среди них участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, узники концлагерей и гетто в период ВОВ, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума (ПМ) либо не превышает 2 ПМ. По закону этому предусмотрена компенсация произведенных затрат от 15 до 60-ти тысяч рублей.

— Мы видим, что фактические затраты людей на подключение к газу — не менее 100 тысяч рублей. Для некоторых граждан такие суммы несопоставимы с уровнем доходов. Увеличив размер компенсации, мы дадим возможность большему числу жителей Томской области принять участие в программе «социальной газификации». А это, в первую очередь, комфорт и качество жизни наших земляков, — говорит вице-спикер Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец.

Законопроектом предлагается увеличить размеры единовременной денежной компенсации на газификацию жилых помещений:

Также законопроектом предлагается исключить ограничения по срокам обращения граждан за получением сертификата на газификацию жилого помещения, связанные с датой оформления права собственности на жилое помещение и датой фактической подачи газа в сеть. Другими словами, даже если газ был проведен 5-10 лет назад, человек сможет рассчитывать на компенсацию, если отвечает остальным критериям.

— На встречах с жителями области вопросы, связанные с затратами на газификацию, поднимаются постоянно. И звучат они примерно так: по карману ли многим людям будут эти расходы, и в первую очередь тем, у кого невысокий достаток? Ведь если все работы по прокладке газопровода до частных домов оплачивает государство, то расходы по прокладке по участку и установке оборудования несет собственник. Понятно, что размер компенсации, установленный в 2019 году, уже не отвечает сегодняшним реалиям. Его надо увеличивать, — отметила спикер Оксана Козловская.
Напомним, что в апреле этого года проект программы «социальной газификации», инициированный партией «Единая Россия», поддержал Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

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