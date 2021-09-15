Томичи могут бесплатно арендовать зонтики в «Территории кофе»

В кофейне «Территория кофе» открылась бесплатная аренда зонтов. Как сообщают представители заведения, идея возникла спонтанно, когда директор одолжил свой зонтик посетительнице.

«Мы решили что если мы спасем день хотя бы одного человека, то игра уже будет стоить свеч. Сейчас мы уверенно можем сказать — оно стоило того», — рассказали «Томскому Обзору» в кофейне.



Первые зонтики в кофейне на ул. Усова, 9б появились еще в конце июля. В августе уже в обоих заведениях сети был запас, чтобы каждый гость имел возможность защититься от дождя.

Зонтик предоставляется любому посетителю кофейни. Достаточно подписаться на бота «Территория кофе» в Telegram и уведомить заведение о том, что он вам необходим. Кстати, вернуть его необходимо тем же способом.

Как отмечают в заведении, все зонтики рано или поздно возвращаются в свои кофейни. Каких-то приходится ждать дольше, если гость живет на другом конце города. Но чаще всего зонтики приносят уже на следующий день или через несколько часов, когда дождь уже прекратился.

«Будем честны — реакция людей — одна из основных причин всего этого эксперимента. Забегая вперед, можем сказать, что уже окупили свои вложения теплыми словами и приятными отзывами. Люди приятно удивляются возможности взять зонтик исключительно на доверии и благодарят нас», — отметили в кофейне.

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