18+
18+

Томичи могут бесплатно арендовать зонтики в «Территории кофе»

Еда, Культура в Томске, Томские новости, зонтик томск территория кофе новости интересное кофейни Томичи могут бесплатно арендовать зонтики в «Территории кофе»

В кофейне «Территория кофе» открылась бесплатная аренда зонтов. Как сообщают представители заведения, идея возникла спонтанно, когда директор одолжил свой зонтик посетительнице.

«Мы решили что если мы спасем день хотя бы одного человека, то игра уже будет стоить свеч. Сейчас мы уверенно можем сказать — оно стоило того», — рассказали «Томскому Обзору» в кофейне.

Первые зонтики в кофейне на ул. Усова, 9б появились еще в конце июля. В августе уже в обоих заведениях сети был запас, чтобы каждый гость имел возможность защититься от дождя.

Зонтик предоставляется любому посетителю кофейни. Достаточно подписаться на бота «Территория кофе» в Telegram и уведомить заведение о том, что он вам необходим. Кстати, вернуть его необходимо тем же способом.

Как отмечают в заведении, все зонтики рано или поздно возвращаются в свои кофейни. Каких-то приходится ждать дольше, если гость живет на другом конце города. Но чаще всего зонтики приносят уже на следующий день или через несколько часов, когда дождь уже прекратился.

«Будем честны — реакция людей — одна из основных причин всего этого эксперимента. Забегая вперед, можем сказать, что уже окупили свои вложения теплыми словами и приятными отзывами. Люди приятно удивляются возможности взять зонтик исключительно на доверии и благодарят нас», — отметили в кофейне.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области продали более 500 билетов по «Пушкинской карте»

8 сентября 2021
Томские новости

Томичей приглашают на высадку 10 тыс. сосен

30 августа 2021
Томские новости

К 2025 году в Томской области могут появиться 6 зарядных станций для электроавтомобилей

25 августа 2021
Томские новости

Пожилая женщина пострадала при пожаре в дачном доме в Томске

20 августа 2021
Томские новости

Томские ученые создали модель для предсказания свойств наноматериалов

25 августа 2021
Томские новости

По решению суда в одном из лесничеств Томской области высадили деревья на 15 тыс. гектаров

1 сентября 2021
Томские новости

Томич перевел мошенникам 4 млн рублей, чтобы сохранить свои деньги

23 августа 2021
Томские новости

Для 4 тысяч подростков Томской области завершилось «Трудовое лето»

9 сентября 2021
Мировые новости

В екатеринбургском «Доме предпринимателя Флоринского» после реставрации откроется гастропроект

18 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle