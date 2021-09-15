Женщина погибла при пожаре в садовом домике в Томском районе
15 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне, 14 сентября, в Томске произошел пожар в садовом некоммерческом товариществе «Журналист», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в садовом домике поступило в 11.34. Возгорание удалось ликвидировать к 16.34. В результате обгорели стены внутри и снаружи, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие, сгорела пристроенная к домику баня, обгорели стены стоящего вплотную гаража.
В 13.35 под завалами пожарные обнаружили тело 44-летней хозяйки домика.
Причина возгорания устанавливается.
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