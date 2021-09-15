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Женщина погибла при пожаре в садовом домике в Томском районе

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска Женщина погибла при пожаре в садовом домике в Томском районе

Накануне, 14 сентября, в Томске произошел пожар в садовом некоммерческом товариществе «Журналист», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в садовом домике поступило в 11.34. Возгорание удалось ликвидировать к 16.34. В результате обгорели стены внутри и снаружи, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие, сгорела пристроенная к домику баня, обгорели стены стоящего вплотную гаража.

В 13.35 под завалами пожарные обнаружили тело 44-летней хозяйки домика.

Причина возгорания устанавливается.

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