Женщина погибла при пожаре в садовом домике в Томском районе

15 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 14 сентября, в Томске произошел пожар в садовом некоммерческом товариществе «Журналист», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в садовом домике поступило в 11.34. Возгорание удалось ликвидировать к 16.34. В результате обгорели стены внутри и снаружи, прогорело и обрушилось потолочное перекрытие, сгорела пристроенная к домику баня, обгорели стены стоящего вплотную гаража.

В 13.35 под завалами пожарные обнаружили тело 44-летней хозяйки домика.

Причина возгорания устанавливается.

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