Лесовоз и полуприцеп столкнулись на трассе Томск — Мариинск

Томский Обзор / Фото: 15 сентября 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 14 сентября, на трассе Томск — Мариинск столкнулись грузовики Iveco и Isuzu, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 17 километре дороги. По предварительным данным, полуприцеп Iveco въехал в попутный грузовик, который поворачивал налево.

В результате ДТП Iveco наехал на бордюр и опрокинулся. Пострадали автомобили. О жертвах среди водителей и других участников дорожного движения не сообщается.

Сотрудниками полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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