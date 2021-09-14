Правительство выделило 40 млн рублей на развитие модельных библиотек в Томской области

14 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Томская область получит из федерального бюджета 40 млн рублей на развитие модульных библиотек. Соответствующее распоряжение на прошедшей неделе подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ для поддержки на модернизацию библиотек и оснащение детских театров страны. Всего на эти цели будет потрачено 1,93 млрд рублей. Большая часть — 1 млрд рублей — направят на модернизацию не менее 150 библиотек. 550 млн рублей предусмотрено на пополнение библиотечных фондов. Остальные 380 млн рублей пойдут на техническое оснащение 30 детских театров.

Согласно распоряжению, Томская область дополнительно получит более 63 млн рублей. Большая часть из них — 40 млн рублей — пойдет на строительство и переоснащение модульных библиотек. По количеству выделенных на эти цели средств Томская область делит второе место с Калужской и Волгоградской областями и Чувашской республикой. Больше всего денег — 45 млн рублей — направят только в Ростовскую область.

19,1 млн рублей направят на оснащение детских и кукольных театров Томской области. По этому показателю регион уступает лишь Московской области (26,6 млн рублей), Карачаево-Черкессии (21,6 млн рублей) и Ингушетии (19,9 млн рублей).

А на комплектование библиотечных фондов Томская область получит 4,8 млн рублей. По этому показателю регион занимает 45 место из 83. Лидером в данном списке выступает Краснодарский край, который получит дополнительные 23,4 млн рублей. На втором месте Московская область (22,3 млн рублей), на третьем — Ростовская (19,8 млн рублей).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: