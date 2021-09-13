Памятная доска прокурорам — участникам Великой Отечественной войны появилась в Томске

13 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В пятницу, 10 сентября, в Томске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память прокурорам — участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Мемориал установили на здании облпрокуратуры по ул. Белинского, 14. В церемонии приняли участие прокурор области Александр Семенов, его заместители, работники и ветераны прокуратуры, а также родственники ветеранов Великой Отечественной войны.

Открытию предшествовала большая работа с архивными документами, проведенная в преддверии празднования 300-летия со дня образования ведомства в России. Именно она позволила найти информацию о 38 прокурорах-фронтовиках.

«На мемориале, который был на этом месте ранее, несправедливо забыты имена 5 наших коллег: Батаен Борис Абрамович, Шканов Евгений Ефимович, Воробьев Марат Иванович, Исковский Иван Петрович, Трифонов Владимир Николаевич. Сегодня мы восполняем этот пробел. Имена Героев займут свое почетное место и будут увековечены», — отметил прокурор области Александр Семенов, отметив, что данная мемориальная доска — это напоминание нынешнему поколению о людях, которые являются примером для подражания.

После открытия мемориальной доски работники прокуратуры возложили цветы и минутой молчания почтили память фронтовиков.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: