Томские ученые помогут снизить стресс от перехода в виртуальную среду

Междисциплинарная группа Томского государственного университета намерена выяснить особенности формирования психологического стресса, появляющегося при переходе значительной части жизни человека в онлайн-пространство.

Как сообщает пресс-служба вуза, исследователи планируют разработать технологии сохранения психологического благополучия и физического здоровья россиян.

«Переход в онлайн, который и без того шёл довольно активно, был значительно ускорен пандемией и приобрёл тотальный характер, — объясняет один из организаторов исследования, заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич. — Виртуальная среда формируется и живет по своим законам, оказывая все большее влияние на первую, „реальную“. Однако, глубже погружаясь в цифровой мир, человек все чаще вынужден пересекать границу между этими двумя реальностями. И чем глубже погружение — тем большим стрессом становится каждый такой переход».

Учёные сравнивают сложность многочисленных переходов из одной реальности в другую со сменой климатических или высотных условий, на которые требуется адаптация. Если они происходят часто, то организм не успевает подстроиться, из-за чего страдают сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная и другие системы. В случае курсирование между двумя реальностями нагрузка приходится на ментальное здоровье. Со временем возникают проблемы со зрением, нарушаются функции опорно-двигательного аппарата. По мнению учёных, эта тенденция в обществе со временем будет только нарастать.

«Переход к цифровой экономике и онлайн-образованию неминуемо ведёт к тому, что человек будет всё больше времени проводить в виртуальном пространстве, — говорит Леонид Капилевич. — Теперь интернет — наша новая реальность. Хотим мы или нет, но каждый из нас живёт в нескольких рабочих или учебных чатах, порой путаясь в них. У нас нарастает синдром информационной перегруженности. Найти и обеспечить баланс между реальным миром и онлайн становится всё более сложной задачей».

Задача исследований, в которых планируется участие учёных ТГУ самых разных профилей — физиологов, психологов, айтишников и других, — изучение механизмов взаимного влияния цифрового и реального мира на психическую сферу и физическое состояние человека, на его когнитивные функции и коммуникативные способности. Полученные данные могут стать основой для разработки подходов и принципов психологической и физической адаптации человека к существованию в двух реальностях и переходам между ними.

«С учётом того, что в Томске планируется строительство масштабного студенческого кампуса, такие технологии становятся просто необходимыми, — отмечает декан факультета психологии ТГУ Дмитрий Баланёв. — Крайне важно, чтобы по завершении обучения из университета выходил не только молодой специалист, но и человек, у которого сформированы правильные ценности и образ жизни, включая заботу о собственном здоровье».

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