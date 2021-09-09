Для 4 тысяч подростков Томской области завершилось «Трудовое лето»

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2021 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

В 2021 году более 4 тысяч школьников нашли работу на лето через центры занятости Томской области, в том числе 495 так называемых трудных подростков.

«Трудовое лето» — ежегодное мероприятие службы занятости по организации временных рабочих мест для подростков.

Как сообщила начальник облдепартамента труда Светлана Грузных, особое внимание при этом уделяется детям из неблагополучных или малообеспеченных семей, а также сиротам, находящимся под опекой, и ребятам с ограниченными возможностями. С каждым проводится индивидуальная работа.

«В «Трудовом лете» 2021 года приняли участие более 500 организаций Томской области. Они выделили временные рабочие места для школьников. Плюсом к зарплате центры занятости выплачивали подросткам материальную помощь. На эти цели из областного бюджета было выделено 5 миллионов рублей», - прокомментировала Светлана Грузных.

Например, в Верхнекетском районе 114 школьников трудились подсобными рабочими, корреспондентами и в пришкольных лагерях. В Зырянском районе 229 человек работали в образовательных учреждениях, в центрах помощи детям, на предприятиях.

В областном центре 68 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, работали в составе студенческих отрядов при центре социальных инициатив. Ребята занимались благоустройством дворов и скверов, посадкой цветов, подрезкой кустарников, косили траву, собирали мусор, красили, убирали территорию.

Также подростки участвовали в творческих фестивалях, конкурсах, спортивных играх, организованных студотрядами.

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