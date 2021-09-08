Депутаты томской облудмы наградили лучших молодых ученых региона

8 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске 7 сентября состоялось заседание Совета Думы, приуроченное к награждению лауреатов премии Законодательной Думы Томской области в номинации «Молодые ученые» 2020 года. Церемония стала продолжением парламентского заседания 25 августа — тогда награды получили лауреаты конкурса «Молодые дарования».

Мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Лучших молодых ученых почти из всех вузов Томска, а также их научных руководителей поздравили спикер облдумы Оксана Козловская, сенатор Владимир Кравченко, а также представители различных думских фракций и председатели парламентских комитетов.

На премию Законодательной Думы Томской области в этом году претендовали 58 студентов и 125 молодых ученых. Строгое жюри, в которое вошли независимые эксперты Новосибирского Академгородка, выбрали лучших.

«Конкурс Законодательной Думы Томской области уникален. Другого такого в Российской Федерации нет. Это конкурс не просто проектов или научных работ. Это конкурс портфолио, достижений молодых ученых, студентов за год», — отметила Оксана Козловская.

Она также добавила, что независимые эксперты, оценивающие участников, отмечают, что уровень предоставляемых ими портфолио с каждым годом растет.

«Очень надеюсь, что конкурс будет продолжаться, тем более, что в этом году фактически все вузы приняли участие. Но мы не получили ни одного победителя ни из ТГПУ. И это, конечно, очень жаль. Я думаю, что следующий созыв депутатов должен поправить эту ситуацию. Очень надеюсь, что депутаты, которые будут избраны по округу, где находится ТГПУ, в этом примут непосредственное участие», — добавила Оксана Козловская.

В свою очередь председатель комиссии по промышленности и предпринимательству Законодательной Думы Томской области Иван Пушкарев отметил, что конкурс направлен на раскрытие возможностей талантливой молодежи.

«И очень важно в этом конкурсе то, что никто не может предсказать победителей. Мы очень трепетно к этому относимся, чтобы дать молодежи проявить себя на равных условиях, — отмечает Иван Пушкарев. — Молодые люди должны понять, что именно через труд, одержимость, которую они проявили, открывается дорога в больше будущее. Сегодня все оценивается через знания и возможность адаптироваться к той среде, в которой они будут находиться в будущем».

«Это уже моя вторая победа в этом конкурсе — предыдущая была пять лет назад. И вот новый цикл исследований, очень приятно получить награду, как признание своих результатов, — отметила одна из победительниц конкурса Евгения Францина. — Мои научные исследования связаны с математическим молекулярным моделированием процессов нефтепереработки и нефтехимии. Мы изучаем, каким образом влияют различные технологические параметры на процесс, как он протекает в промышленных условиях и с помощью моделирования мы можем сказать, какие свойства продукта мы получим, в каком количестве, тем самым оптимизировать экономику и эффективность процесса в целом».

«Я уже третий раз участвую в этом конкурсе, и только в этом году победил, — рассказывает Захид Гасымов, студент 6 курса лечебного факультета СибГМУ. — Мой проект связан с нейротехнологиями. Одно из его направлений — управление мехатронной рукой с помощью силы мысли. Мы, с помощью датчиков, снимаем электрическую активность головного мозга и путем обработки сигнала выделяем необходимый и отправляем его на мехатронную руку, чтобы выполнить то или иное действие. Это начиналось как студенческий проект, мы проводили и проводим его вместе с коллегами из ТУСУРа. Сейчас технология используется нашими в Испании. Мы ее не коммерциализуем, потому что точность не близка к 100%. Есть некоторые ошибки, которые нужно доработать, чтобы этот продукт массово продавать. Поэтому мы делимся опытом, отдаем наш проект коллегам, они находят какие-то замечания, предложения и мы постоянно его дорабатываем».

Всего в этом году награды удостоились 20 перспективных молодых ученых региона. Они стали лучшими в 6 профилях трёх групп: Технические Естественные и Гуманитарные науки. Помимо награды почетного звания победителям досталось и денежные вознаграждения: 20 тысяч рублей студентам и 30 тысяч рублей - ученым.

Технические науки (Общий профиль)

Андрей Мостовщиков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Андрей Чумаевский, кандидат технических наук, научный сотрудник ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН;

Антон Перин, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «ТУСУР»;

Руслан Уфа, кандидат технических наук, доцент ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Татьяна Езангина, кандидат технических наук, научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Валерия Бугрина, кафедра «Электроники и автоматики физических установок», студент 6 курса СТИ НИЯУ МИФИ;

Никита Афанасьев, магистрант, 2 курс ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Технические науки (Архитектура)

Валерия Елизарова, магистрант, 1 курс ФГБОУ ВО «ТГАСУ»;

Естественные науки (Общий профиль)

Евгения Францина, кандидат технических наук, научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Максим Рудмин, кандидат геолого-минералогических наук, доцент ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Захид Гасымов, лечебный факультет, студент 5 курса ФГБОУ ВО «СибГМУ»;

Естественные науки (Физико-математические науки)

Максим Пискунов, кандидат физико-математических наук, доцент ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Михаил Шевелев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Антон Никонов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН;

Роман Федоренко, магистрант, 2 курс ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Естественные науки (Медицинские науки)

Анастасия Пешковская, младший научный сотрудник НИИ психического здоровья ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»;

Елена Кужелева, кандидат медицинских наук, научный сотрудник НИИ кардиологии ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»;

Гуманитарные науки

Ирина Антонова, кандидат экономических наук, доцент ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Валентин Николаенко, ассистент ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»;

Владислав Исаков, магистрант, 2 курс ФГАОУ ВО «НИ ТГУ».

Премия Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и молодых дарований была учреждена в декабре 2002 года в целях развития научного потенциала региона и стимулирования творческой активности молодых ученых, студентов и учащихся. Звание «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в номинации «Молодые дарования» присваивается за отличные показатели в учебе, высокие результаты в тематических олимпиадах, занятие научной деятельностью, профессиональное мастерство.

Всего за 18 лет в конкурсе приняли участие 2 883 молодых ученых и студента. Лауреатами стали 280 человек.

Фото: Томский Обзор, пресс-служба ТПУ

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