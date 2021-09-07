Серый кот поселился на одном из зданий Томска

7 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На минувшей неделе в Томске прошел граффити-баттл «На высоте». В мероприятии принимали участие не только местные художники, но и из соседних Северска, Новосибирска и Кемерова.

Работы проходили в течение трех дней, с 3 по 5 сентября. В итоге на стенах двухэтажной хозпостройки появились изображения серого кота, девушки с баллоном краски и резного окна.

Посмотреть на граффити можно по адресу: ул. Белозерская, 24/1, корпус 2.

Фото: Владимир Дударев

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