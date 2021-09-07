18+
18+

Более 100 тыс. ярких летних киновечеров подарил Wink пользователям услуги «Обмен фильма»

Ростелеком, Томские новости, Ростелеком wink кино онлайн кинотеатр Более 100 тыс. ярких летних киновечеров подарил Wink пользователям услуги «Обмен фильма»

За три месяца с момента запуска бесплатной услуги «Обмен фильма» пользователи видеосервиса Wink обменяли более 100 тыс. фильмов, чтобы провести время с той самой картиной, которую хочется смотреть не отрываясь.

«Обмен фильма» — это возможность получить гарантированное удовольствие от просмотра, даже если первоначальный выбор разочаровал или просто не попал в настроение. Не тратя лишние деньги, пользователь может неограниченное количество раз обменять выбранный фильм и найти вариант, который сделает вечер романтичным или полным адреналина, а может, просто уютно соберет у экрана всю семью.

Пользу сервиса доказывает статистика — теперь зрители смелее выбирают новинки, если кино можно бесплатно заменить. Как правило, новый фильм еще просто не успел накопить отзывы, которые помогают сделать обоснованный выбор. В топ-5 выбранных на замену кинокартин вошли «Мулан», «Тихое место 2», «Мортал Комбат», «Ледяной драйв» и «Гнев человеческий» в переводе Гоблина.

«Иногда планы, настроение или ситуация очень быстро меняются. Спонтанно приезжают друзья, которые уже смотрели купленную вами на вечер комедию. Дети приносят из школы задание и вместо мистического триллера придется смотреть экранизацию классика. И даже когда все идет по плану, ни хорошая критика, ни высокий рейтинг не оградят нас от разочарования в фильме, который давно запланирован к просмотру. В любой подобной ситуации вечер спасет Wink: с услугой „Обмен фильма“ можно легко менять фильмы, планы и настроение — и только к лучшему», — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

В сентябре стартует яркая новая рекламная кампания в поддержку услуги «Обмен фильма», видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Услуга «Обмен фильма» доступна всем подписчикам Wink без специальной активации и платы. Если пользователь в течение 20 минут от начала фильма выходит из режима просмотра, видеосервис предлагает ему выбор — «Продолжить просмотр» или «Заменить/обменять фильм». Новую картину можно выбрать среди 300 вариантов. Список сформируется прежде всего на основе первоначальной покупки с учетом жанра, режиссера и актеров, но у пользователя есть возможность полностью сменить предпочтения, например, триллер на мелодраму. Менять фильм можно неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки на любом устройстве пользователя Wink.

Полные условия предоставления услуги «Обмен фильма» доступны на сайте wink.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Учебный год в Томском политехе начнется в смешанном формате

24 августа 2021
Томские новости

Областная власть выделила Томску 12 млн рублей на ремонт дорог 2 и 3 категории

19 августа 2021
Томские новости

Школьники и студенты в Томской области могут сэкономить на проезде в пригородных поездах

6 сентября 2021
Томские новости

В ТЦ «Изумрудный город» начнет работу пункт вакцинации от COVID-19

25 августа 2021
Томские новости

Стал доступен онлайн-заказ книги «Городское путешествие. Томск»

7 сентября 2021
Томские новости

В Томске продали первый билет по «Пушкинской карте»

3 сентября 2021
Томские новости

Цифровой сервис: «Ростелеком» установил криптобиокабину в МФЦ Томска для оформления загранпаспортов

26 августа 2021
Томские новости

Томичи могут поделиться идеями по обустройству площади у фонтана на Ушайке

26 августа 2021
Томские новости

По факту гибели томской альпинистки в горах Северной Осетии проводится проверка

9 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle