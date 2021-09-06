Житель Томской области оформил кредиты на 9,5 млн рублей и перевел деньги мошенникам

6 сентября 2021 / Томский Обзор

В Томской области местный житель за полтора месяца перевел мошенникам почти 10 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на томича пытались оформить кредит. Далее поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Он рассказал жертве об утечке персональных данных в личном кабинете мобильного приложения банка.

После этого томичу позвонил еще один незнакомец, представившийся сотрудником Центробанка. Он объяснил мужчине, что для сохранения денег необходимо оформить кредитные договоры, а полученные средства перевести на "защищенные счета".

В итоге мошенникам удалось убедить потерпевшего в их правоте. Мужчина оформил кредиты в различных банках на сумму более 9,5 млн рублей. Злоумышленники объяснили ему, что после того, как нечистых на руку сотрудников банка вычислят, кредиты аннулируются.

В результате общая сумма ущерба от действий мошенников составила более 9 800 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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