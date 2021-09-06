Томская больница скорой медпомощи вернулась к работе по профилю
Сегодня, 6 сентября, в томской больнице скорой медицинской помощи начали принимать пациентов по профилю «травматология и нейрохирургия». Респираторный госпиталь в БСМП завершил работу, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Выздоровевшие пациенты выписаны, остальные переведены на долечивание в другие респираторные госпитали города.
Напомним, больница скорой медицинской помощи перепрофилировалась в респираторный госпиталь дважды — с октября 2020 года по апрель 2021-го и с июля 2021 года. Здесь было развернуто 180 коек, 40 из которых реанимационные, предназначенные для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего за время работы респираторного госпиталя на базе БСМП было пролечено 2618 пациентов с COVID-19, за период второго открытия — 610.
«В Томской области продолжают работать восемь респираторных госпиталей: в медико-санитарной части №2, роддоме №4, инфекционном отделении больницы №3, областной клинической больнице, Томской районной больнице, на базе Дворца зрелищ и спорта, в Северском перинатальном центре, а также в госпитале медицинского объединения „Здоровье“ в Северном парке», — уточняется в сообщении.
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