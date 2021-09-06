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Томичка хотела купить планшет, а получила коробку с тапочками

Криминал, Томские новости, тапочки уголовное дело коробка обманули мошенники в интернет-магазине Томичка хотела купить планшет, а получила коробку с тапочками

Жительница Томска стала жертвой мошенников, продававших дешевую электронику и цифровую технику в интернете, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Томичка увидела рекламу магазина в одной из популярных социальных сетей. На сайте женщина выбрала планшет и оставила заявку на его приобретение. Через некоторое время с ней связался якобы менеджер магазина, чтобы обсудить условия доставки и оплаты.

В итоге товар должен был прийти посылкой наложенным платежом в размере более 3 900 рублей. При получении посылки томичка обнаружила, что вместо планшета в коробке находятся женские тапочки.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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