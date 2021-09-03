Собаки помогли судебным приставам найти алиментщиков в Томской области

В Томской области судебные приставы сумели отыскать двоих неплательщиков алиментов по «подсказкам» собак, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Первого должника пристав несколько часов ждал на улице. В это время он заметил французского бульдога. Пес дружелюбно отнесся к служителю закона и даже «подежурил» вместе с ним. В тот же день пристав увидел в социальных сетях объявление о пропаже этого самого бульдога и вернулся на место, чтобы вернуть собаку хозяину. Но вместе с четвероногим другом, служитель закон встретил и разыскиваемого должника, который только что вышел из дома — его доставили в отделение.

Второго алиментщика также нашли благодаря собакам. Зная, что должник держит животных, пристав подкараулил его во время утренней прогулки питомцев на одной из площадок города.

В отношении обоих алиментщиков в отделении судебных приставов по г. Стрежевому были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание детей. В случае, если должники не начнут гасить задолженность, их ждет привлечение к уголовной ответственности.

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