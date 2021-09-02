Вакцинация против гриппа стартовала в Томской области

2 сентября 2021 / Томский Обзор

В Томскую область поступило более 230 тыс. доз вакцины от гриппа для взрослых и детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В регион доставили 138 030 доз новой трехвалентной вакцины «Совигрипп» и 92 380 доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс квадри». Препараты содержат наиболее актуальные в этом сезоне штаммы гриппа, в том числе А (H1N1) и (H3N2).

В сообщении отмечается, что повышенному риску заражения и тяжелого течения гриппа подвержены беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Эти группы должны пройти вакцинацию в первую очередь.

«Предстоящий эпидемический сезон гриппа, как и в прошлом году, будет проходить на фоне циркуляции коронавирусной инфекции. Чтобы снизить риск наложения инфекций, а также развития тяжелого течения гриппа, нужно своевременно поставить прививку до начала подъема заболеваемости. При этом между прививками, включая вакцинацию от COVID-19, необходим перерыв не менее одного месяца», — отметил начальник департамента Сергей Дмитриев.

Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Работодатели могут обратиться в департамент здравоохранения для вакцинации коллективов.

По итогам эпидсезона 2020–2021 года прививку от гриппа поставило рекордное количество жителей Томской области — 555 884, из них 115 524 детей, в результате критический порог заболеваемости гриппом превышен не был.

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