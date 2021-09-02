Грабителей, забравших у томского студента 50 млн рублей, задержали в аэропорту

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2021 // Фото: atas.info

Полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблении томского студента в центре Новосибирска. Мужчин удалось поймать в аэропорту Кемерово, сообщает atas.info.

Подозреваемых задержали 1 сентября при попытке улететь в Москву. Однако похищенных миллионов при них не обнаружили.

Известно, что дальше грабители рассчитывали переправиться в Ростов-на-Дону и там затеряться. Одному задержанному 32 года, другому — 23. Оба они - ранее не судимые жители Новосибирска.

Задержанные признали вину. Однако рассказали, что деньги отдали малознакомому человеку. И теперь они ничего не знают о его местонахождении. Полиция проверяет мужчин на причастность к другим преступлениям.

Напомним, 30 августа, у бизнес-центра «Антарес» в Новосибирске произошло ограбление, в результате которого 23-летний студент из Томска лишился сумки с 50 млн рублей. Злоумышленники брызнули из газового баллончика в лицо юноше и забрали из машины имщуество сумку с деньгами.

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