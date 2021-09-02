Томской ОЭЗ предстоит развернуться к резидентам и их сотрудникам — Томская ТПП

2 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

Отток резидентов из Томской ОЭЗ связан с сокращением льгот для IT-компаний, поэтому ей нужно пересмотреть свое отношение к резидентам и сотрудникам, считает президент Томской ТПП Максим Костарев.

«Закрывать ОЭЗ будет неправильным. Правильным будет развернуться к резидентам и их сотрудникам. На данный момент не хватает инфраструктуры: широкого выбора общепита, общественных пространств, событийной повестки», — заявил Костарев в интервью «Интерфаксу».

По его словам, пандемия разогрела рынок труда в IT-секторе, где зарплаты достигли столичного уровня, а компании стремятся предоставить сотрудникам наилучшие условия труда.

«В этой ситуации удаленное от центра Томска расположение ОЭЗ, отсутствие развитой инфраструктуры, досуга и общепита очень негативно сказывается на взаимодействии с IT-компаниями. ОЭЗ проигрывает», — констатировал глава ТПП региона.

При этом он отметил, что на ОЭЗ в ближайшие годы необходимо обкатать формат дальнейшей работы университетского кампуса, строительство которого планируется на противоположной от ОЭЗ окраине Томска.

«Это касается не студентов, а именно бизнеса: удаленная от центра города площадка, свои запросы к инфраструктуре — все это можно обкатать в ОЭЗ, при этом капитальных вложений, чтобы преобразовать зону, не требуется. Тут скорее нужны идеологические и концептуальные вложения», — заметил Костарев.

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